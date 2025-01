Caso Sara Pedri, assolto l'ex primario di ginecologia di Trento: "Il fatto non sussiste"

Le motivazioni della sentenza, il cui dispositivo è stato letto dal giudice in camera di consiglio alla presenza dei due imputati, verrano depositate in novanta giorni. Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati della difesa. "Formula piena: il fatto non sussiste per entrambi i medici. Direi, quello che noi abbiamo sempre auspicato", ha affermato, all'uscita dall'aula, l'avvocato Mario Murgo, in rappresentanza della dottoressa Liliana Mereu.