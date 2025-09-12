Sara Campanella, la lettera della madre: "È diventata figlia, sorella, nipote, amica, collega di tutti"

"Il femminicidio di Sara è un femminicidio atipico che riscrive una pagina nuova nella storia di violenza alle donne, poiché chi uccide questa volta non è l'ex, il compagno, il marito. Chi uccide è un collega di corso che non era neppure un collega di studio. Non vi era alcun tipo di rapporto se non quello di civile convivenza e condivisione degli stessi spazi di studio. Eppure, quel rapporto era fortemente voluto dal suo assassino al punto tale da convincersi che lei era sua e doveva esserlo a tutti i costi. La sua ossessione per Sara era silente e si manifestava a lei e ai colleghi con cui studiava come una semplice richiesta di uscire o di parlare, tipica dei ragazzi che a questa età corteggiano una ragazza. Ma purtroppo lui non si è rivelato un corteggiatore capace di amare poiché chi ama non uccide e dopo aver progettato accuratamente da più di sei mesi la sua morte, ha ucciso Sara alle spalle con efferata crudeltà. La sua convinzione era quella che morendo lei non sarebbe stata più di nessuno. Ma si sbagliava. Sara è diventata figlia, sorella, nipote, amica, collega di tutti, ha raggiunto il cuore di tutti sfondando ogni confine", conclude la donna.