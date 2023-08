Sanremo, un detenuto finisce in coma con una frattura alla testa | La moglie: "Cosa è successo?"

Il 51enne Corneliu Maxim era stato arrestato per furto e adesso è in fin di vita: sottoposto a un delicato intervento

Non c'è pace per le carceri italiane in questi mesi: una vera e propria emergenza (44 morti nel 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha definito come una "sconfitta personale" ogni morte all'interno delle carceri, ribadendo però di avere difficoltà a trovare una soluzione: "Non ho la bacchetta magica" ha dichiarato il Guardasigilli. Nordio ha ipotizzato di utilizzare le caserme abbandonate e dare seguito a detenzioni differenziate per limitare il sovraffollamento e consentire un maggior controllo dei detenuti.

Ora bisognerà capire quanto accaduto a Sanremo, dove - come riportato da Repubblica - il 51enne Corneliu Maxim, detenuto per furto, è finito ricoverato in coma nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo ha riportato alcune contusioni e, soprattutto, una frattura alla testa per la quale i medici hanno dovuto eseguire un delicatissimo intervento.

Sua moglie pretende di sapere la verità: "Voglio sapere perché mio marito è in fin di vita, voglio capire cosa è accaduto in carcere". La donna, che si è rivolta all’avvocato Andrea Rovere, ha anche fatto una foto al marito, disteso nel letto dell’ospedale, con l'obiettivo di documentare la gravità della situazione. Poi ha depositato nella cancelleria della procura di Imperia un esposto, notificato per conoscenza all'ufficio del Garante regionale dei detenuti. Il ruolo è ricoperto da alcuni mesi da Doriano Saracino, il quale ha dichiarato: "Ho letto l'esposto e ci stiamo documentando, naturalmente attendiamo l’esito degli accertamenti della procura prima di trarre delle conclusioni".