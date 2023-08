Nordio: "Ogni suicidio in carcere è una mia sconfitta personale ma non ho la bacchetta magica"

"Il mio primo pensiero va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita - ha detto in un videomessaggio il ministro della Giustizia -. È una consuetudine non solo nazionale ma mondiale. È una tragedia che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminarla. Ogni suicido è una sconfitta per lo Stato , per la giustizia e mia personale".



Troppo spesso il carcere viene dimenticato "Troppo spesso il carcere viene dimenticato soprattutto in questo periodo quando le persone sono in ferie", ha dichiarato il ministro. "Ho voluto fortemente farvi giungere il mio messaggio, perché all'interno delle carceri vive - e lavora - anche a Ferragosto, un pezzo della nostra Repubblica, ci sono servitori dello Stato - a cui dobbiamo essere grati - e ci sono persone private della libertà, che stanno, in quelle carceri, espiando la propria pena e riavviando quel percorso di reinserimento nella società, come vuole la Costituzione", ha aggiunto.

"Carceri massima priorità ma non ci sono bacchette magiche" "La circolare emanata di recente per aumentare l'aiuto psicologico ai detenuti che versano in condizione di particolare disagio si inserisce in una volontà più ampia di vicinanza verso i detenuti - ha detto ancora il ministro -. Lo Stato deve garantire la certezza della pena ma non dobbiamo dimenticare che la pena deve avere un significato rieducativo non solo perché lo impone la Costituzione ma perché ce lo impone l'etica. Non esistono soluzioni immediate e facili, bacchette magiche. Ma stiamo lavorando con la massima priorità per ridurre i disagi".

"Più colloqui telefonici dei detenuti con i parenti" Nordio ha annunciato di voler proporre "l'ampliamento dei colloqui telefonici per i detenuti nei contatti con i familiari", specificando che "dall'aumento delle telefonate saranno esclusi i detenuti in carcere per i reati "più pericolosi".