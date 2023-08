Detenuta morta di fame a Torino, garante: "Nessuno ci ha informati"

Una donna di origini nigeriane detenuta nel carcere Le Vallette di Torino "si è lasciata morire di fame".

Lo ha denunciato il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, secondo il quale "a nulla sono servite le sollecitazioni ad alimentarsi da parte dei medici e del personale". La vittima aveva 43 anni. Monica Cristina Gallo, garante comunale per i diritti dei detenuti a Torino, interpellata in merito, si è detta "rammaricata", precisando però che "dal carcere non ci sono mai giunte segnalazioni relative al caso di questa persona".