Pos, a Sanremo adesso li usano anche i venditori ambulanti
Resta da capire dove finiscano i soldi visto che i dispositivi Pos devono essere per legge collegati a scontrini prevedendo l’obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici
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A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di Pos per ricevere pagamenti elettronici: “Non ha spicci? Puoi pagare col Bancomat”. Se fino a poco tempo fa c'era chi voleva evitarli a tutti i costi con la classica scusa di non avere contanti, d'ora in avanti queste stesse persone potranno riscontrare qualche difficoltà. Nella città ligure, infatti, non sarà più così semplice "allontanare" i venditori ambulanti di rose, giocattoli, ventilatori e accendini perché sarà possibile pagare con la carta.
Curiosità tra turisti e residenti
Come racconta La Stampa, la novità riguarderebbe solo un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari. Questa nuova possibilità avrebbe suscitato curiosità tra i turisti ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell’ordine che si organizzano per eventuali controlli.
I venditori ambulanti che si aggirano per Sanremo sarebbero circa un centinaio, ma in certe sere sarebbero anche di più: "Tra piazza Bresca e Sardi, via Matteotti, la zona di porto vecchio e corso Mombello, si avvicinano ai tavolini e iniziano a proporre i loro prodotti. Molti sono garbati, altri più insistenti", fanno notare alcuni residenti al quotidiano torinese. "Alcuni se non mostri interesse quasi ti insultano, così come avviene da parte delle persone che in estate affollano i dehors, e che ne giro di un’ora sono avvicinati da almeno una decina di ambulanti", concludono.
Anche dubbi e timori
Dunque, sono in tanti a chiedersi come sia possibile che questi venditori abbiano adesso la possibilità di farsi pagare tramite Pos. Non bisogna dimenticare che i dispositivi devono essere per legge collegati a scontrini prevedendo l’obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici per trasmettere automaticamente gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Il terminale può essere poi collegato a una connessione dati mobile (tramite sim o Wi-Fi) e permette di gestire ogni transazione in modo rapido, sicuro e tracciabile.
Nonostante ciò però restano i dubbi e le preoccupazioni da parte di chi, per acquistare qualcosa utilizza la propria carta di credito.