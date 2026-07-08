Come racconta La Stampa, la novità riguarderebbe solo un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari. Questa nuova possibilità avrebbe suscitato curiosità tra i turisti ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell’ordine che si organizzano per eventuali controlli.



I venditori ambulanti che si aggirano per Sanremo sarebbero circa un centinaio, ma in certe sere sarebbero anche di più: "Tra piazza Bresca e Sardi, via Matteotti, la zona di porto vecchio e corso Mombello, si avvicinano ai tavolini e iniziano a proporre i loro prodotti. Molti sono garbati, altri più insistenti", fanno notare alcuni residenti al quotidiano torinese. "Alcuni se non mostri interesse quasi ti insultano, così come avviene da parte delle persone che in estate affollano i dehors, e che ne giro di un’ora sono avvicinati da almeno una decina di ambulanti", concludono.