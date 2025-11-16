Venditore ambulante travolto sul lungomare di Napoli: è in fin di vita

Il 51enne, originario del Bangladesh, è stato investito da un'auto guidata da un ventenne. Il giovane sottoposto ad alcoltest e accertamenti
© Ansa
Un grave incidente si è verificato a Napoli, lungo via Francesco Caracciolo, sul lungomare cittadino. Un venditore ambulante di fiori, 51 anni, di origini bengalesi, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza dello chalet Ciro, poco prima delle 5 del mattino. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove si trova in condizioni critiche.
È ricoverato in prognosi riservata e lotta per la vita. Secondo una prima ricostruzione, alla guida della vettura c'era un giovane di 20 anni residente in un comune dell'area vesuviana. Il ragazzo è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Gli agenti della polizia locale di Napoli, sezione infortunistica stradale, hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'impatto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la patente del conducente ritirata.