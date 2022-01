Sanità, sindacato degli infermieri proclama lo sciopero nazionale per il 28 gennaio

Afp

Gli infermieri incrociano le braccia il 28 gennaio per lo sciopero nazionale proclamato dal Nursind. Lo stop per 24 ore, a partire dalle 7, è stato deciso per protestare contro "la mancata erogazione dell'indennità di specificità in Manovra " nei confronti di "una professione usurante, ma non riconosciuta come tale" e caratterizzata da "una carenza di organico che costringe la categoria a fare i salti mortali, tra turni doppi e riposi saltati".