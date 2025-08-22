Sanità, carenza di personale in Molise: in arrivo medici da Cuba per Pronto Soccorso e 118

In Molise, la sanità pubblica da tempo è alle prese con la carenza di personale medico nei reparti ospedalieri. Al fine di fronteggiare questa emergenza, il presidente della Regione, Francesco Roberti, ha annunciato che sono in arrivo medici provenienti da Cuba. Inoltre, relativamente ai territori dell'Alto Molise, il governatore ha evidenziato la necessità di "organizzare accordi di confine con l'Abruzzo, potenziando il Pronto soccorso" di Agnone.