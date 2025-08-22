Logo Tgcom24
Cronaca
Raggiunta l'intesa

Sanità, carenza di personale in Molise: in arrivo medici da Cuba per Pronto Soccorso e 118

Il presidente della Regione Roberti: "Necessari anche accordi di confine con l'Abruzzo"

22 Ago 2025 - 11:21
© Sito ufficiale

© Sito ufficiale

In Molise, la sanità pubblica da tempo è alle prese con la carenza di personale medico nei reparti ospedalieri. Al fine di fronteggiare questa emergenza, il presidente della Regione, Francesco Roberti, ha annunciato che sono in arrivo medici provenienti da Cuba. Inoltre, relativamente ai territori dell'Alto Molise, il governatore ha evidenziato la necessità di "organizzare accordi di confine con l'Abruzzo, potenziando il Pronto soccorso" di Agnone.

In arrivo medici per Pronto soccorso e 118

 "Il presupposto è che senza medici non si può fare sanità e l'intesa con i medici cubani, sul modello già sperimentato in Calabria, rappresenta un'idea concreta per assicurare la presenza del numero necessario di professionisti in grado di raggiungere ogni angolo del Molise", ha detto Roberti nel suo intervento al convegno "La Sanità nelle Aree interne: quale futuro per l'Alto Molise', precisando che un accordo "con l'Ambasciata cubana prevede l'arrivo in Molise di medici di Pronto soccorso e 118, così da colmare la carenza di specialisti in alcune branche".

