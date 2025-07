Sanità, il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud

Nella classifica dei super ospedali italiani, i centri di cura di eccellenza sono quasi tutti al Centro nord: il Sud ne può vantare soltanto due, mentre nelle Regioni del Nord ce ne sono 12 e sette in quelle centrali. E' quanto risulta dalla classifica del "Sole24Ore", che pubblica i nomi dei poli che si segnalano per il numero dei pazienti curati e per la gestione dei casi più complessi. La mappa aggiornata del ministero della Salute mette ai primi tre posti altrettanti centri milanesi, mentre per trovare un ospedale sotto Roma bisogna arrivare al quattordicesimo posto, dove figura l'Azienda ospedaliera Dei Colli, di Napoli.