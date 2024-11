Boccia-Sangiuliano, a "Le Iene" gli audio e le chat inedite: "Tra noi neanche un bacio"

Alessandro Sortino de "Le Iene" indaga sul legame Boccia-Sangiuliano mostrando in esclusiva una sequenza di selfie che il ministro, ancora sanguinante, si è scattato appena ferito davanti allo specchio di un bagno in un albergo a Sanremo, scatti confluiti poi in un esposto per aggressione nei confronti di Maria Rosaria Boccia.



Nel servizio mandato in onda dal programma di Italia 1 anche la chat inedita tra i due, in cui l'imprenditrice di Pompei chiede al ministro di poter avere accesso da remoto al suo cellulare.