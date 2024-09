Caso Sangiuliano, l'ex ministro della Cultura denuncia Maria Rosaria Boccia: indagano i pm

Il procedimento viaggerà in parallelo con quello che è da giorni all'attenzione del tribunale dei ministri e in cui Sangiuliano è indagato per peculato per le trasferte in cui Boccia era con l'ormai ex ministro, e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio per quanto riguarda le mail sull'organizzazione del G7 a Pompei.