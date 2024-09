Caso Sangiuliano, Boccia: "Denunce si fanno non si minacciano, o è estorsione"

Arrivano ancora via social le parole di Maria Rosaria Boccia. Dopo le sue dimissioni da ministro della Cultura, l'imprenditrice risponde su Instagram alle annunciate denunce di Gennaro Sangiuliano. "Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia - ha scritto in un post -. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un'estorsione" per poi rilanciare. "Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? - ha scritto commentando il ritorno di Sangiuliano in Rai -. Può chi manipola la verità lavorare per la tv di Stato, per di più in ruoli di comando?". E poi la stoccata finale in un post scriptum: "Hai fame di verità o di soldi?".