Sangiuliano dopo le dimissioni: a posto con la coscienza, partirò con le querele

Dimessosi dopo essere stato travolto dal caso Boccia, l'ex ministro Gennaro Sangiuliano spiega che ora "farò, insieme ai legali che mi aiuteranno, l'avvocato di me stesso". E sottolinea che "sono laureato in giurisprudenza e ho il dottorato in diritto", e quindi "so bene come si fanno le querele ai giornalisti". E punta il dito contro "la pericolosità devastante delle fake news" che ora "conosco purtroppo direttamente sulla mia pelle anche se mai avrei immaginato un cinismo così terribile e un disprezzo della persona tanto forte". Ma dalle querele si aspetta "milioni e milioni di risarcimento".