Maria Rosaria Boccia, l'ex marito in esclusiva a "4 di Sera": "Non invidio Sangiuliano perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare"

"Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare". Queste le parole dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia, raggiunto telefonicamente in esclusiva da “4 di Sera”, programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime-time su Retequattro. "Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora", ha aggiunto.