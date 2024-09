Boccia-Sangiuliano: la ricostruzione del caso

Tutto comincia il 26 agosto scorso con un post sui social. Un messaggio di ringraziamento per la nomina a consigliera per i grandi eventi al ministero della cultura. Lo pubblica Maria Rosaria Boccia. Ai più la donna è sconosciuta: 41 anni di Pompei, figlia di commercianti, sui social si presenta come Presidente della Fashion week di Milano, anche se la Camera di commercio la smentisce e la diffida a usare il nome del marchio.