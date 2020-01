San Pietro, il Papa a una suora africana: "Non mordermi"

Dopo quanto accaduto la notte di Capodanno, Papa Francesco è tornato tra i fedeli, intrattenendosi con i pellegrini presenti nell'aula Paolo VI per l'udienza generale. Tra questi, una suora africana, eccessivamente entusiasta, ha suscitato la perplessità del Papa che, ironizzando, ha detto alla religiosa: "Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!", e poi l'ha abbracciata.