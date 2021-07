San Marino è Covid-free: primo Stato in Europa

Donnavventura

Dopo che l'ultimo paziente, un uomo di mezza età positivo per cinque mesi, si è negativizzato, San Marino è Covid-free. E' il primo Stato europeo a raggiungere questo traguardo. Un risultato dovuto principalmente alla campagna vaccinale condotta con il russo Sputnik e - in minore quantità - con Pfizer. Al momento, sul territorio non ci sono nemmeno persone in quarantena.