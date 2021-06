San Marino, nessun contagio dopo l'evento-test in discoteca

Nessun contagio a dieci giorni dalla serata "The Vibe is on " organizzata in una discoteca di San Marino . All'evento si sono presentati 2600 persone e ed è stato richiesto ai partecipanti di mostrare il green pass all'entrata. Il ritrovo si è tenuto sabato 19 giugno scorso, ed è stato organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e dal Gruppo Musica di Riccione.

Lo scopo dell'evento è quello di monitorare l'insorgenza di possibili focolai di covid-19 in seguito ad un assembramento. I partecipanti rimarranno sotto osservazione anche nei prossimi giorna, ma il risultato dell'esperimento lascia ben sperare in una possibile riapertura delle discoteche anche in Italia.

Il campione preso in considerazione per il test è composto da 212 cittadini di San Marino, 139 membri del personale, e altri cittadini italiani da Padova, Pesaro, Modena e Firenze.

Già da fine aprile a San Marino è stato abolito il coprifuoco grazie all'avanzamento della campagna vaccinale per vui è stato utilizzato il russo Sputnik V.

E' di soli tre giorni fa la decisione del Comitato tecnico scientifico di dare il via alla riapertura delle discoteche nella zona bianca in tutta Italia, anche se non è ancora stata fissata una data precisa. Nei locali sarà consentito l'ingresso solo con il green pass e il numero di partecipanti all'evento sarà contingentato al 50%.