San Marino: da lunedì riaprono i ristoranti, anche a cena | Dal 26 stop al coprifuoco e ripartenza di cinema e teatri

Donnavventura

Da lunedì ristoranti aperti anche la sera. Dal 26 aprile coprifuoco abolito e ripartenza di cinema e teatri. E' il graduale ritorno alla normalità deciso dal governo di San Marino attraverso un decreto che rimarrà in vigore fino al primo maggio e che introduce una serie di misure graduali per allentare le restrizioni alla mobilità interna e alle attività commerciali. Previsto da lunedì anche il ritorno a scuola al 100% in presenza.