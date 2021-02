Vaccini, Beccari a Tgcom24: "Ecco perché San Marino ha scelto lo Sputnik"

"C'era un accordo con l'Italia per l'approvvigionamento dei vaccini, ma non per volontà politica ci sono ritardi. Così San Marino ha continuato a sondare il mercato e ha individuato lo Sputnik V come un prodotto che dal punto di vista scientifico, in questo momento, ha ottime referenze ed è disponibile sul mercato". Così Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, spiega in diretta a Tgcom24 la scelta del suo Paese in quanto a vaccini.