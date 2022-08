San Lorenzo, naso all'insù per la notte delle stelle cadenti (anche se non sarà quella che regalerà più emozioni)

Le lacrime di San Lorenzo -

Note a tutti come le lacrime di San Lorenzo, la pioggia di meteore delle Perseidi torna puntale come sempre a impreziosire il cielo notturno di questi giorni. Si tratta di un fenomeno dovuto ai grani di polvere lasciate dalla cometa Swift-Tuttle che bruciano nell'impatto con l'atmosfera terrestre producendo spettacolari scie di luce nel cielo. Il fenomeno viene collegato al martirio di San Lorenzo, arso su una graticola e la cui ricorrenza cade proprio nei giorni in cui sono facilmente visibili le Perseidi che devono il loro nome dalla regione di cielo dalla quale sembrano apparentemente avere origine.

Una spettacolare pioggia di "stelle" che dura diversi giorni e il cui picco quest'anno sarà concentrato tra l'11 e 13 agosto, durante i quali sara' possibile vedere teoricamente fino a 100 meteore l'ora, in condizioni di massima oscurita' e ottima visibilita'.

"Dopo un 2021 a dir poco memorabile, per il 2022 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli", ha commentato

Gianluca Masi

, Responsabile scientifico del Virtual Telescope. "La Luna, infatti, sara' piena all'alba del 12 agosto, proprio in corrispondenza del massimo, dunque guastando la festa". Tuttavia, per aggirare il problema puo' essere allora indicato giocare d'anticipo puntando ad esempio proprio sul 10 agosto oppure attendere il tramonto della Luna, nelle ultime ore della notte.