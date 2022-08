Ammirare le stelle cadenti nel Borgo dei Desideri

L’appuntamento da segnare in agenda è per il

2022. Dove? Nel luogo più magico - il pozzo, la fontana o un giardino - di uno dei borghi dell’associazione che avrete scelto per trascorrere la serata più suggestiva dell’estate.Sono questi i presupposti da cui nasce l’evento dell’estate dei Borghi più belli d’Italia, il “Borgo dei Desideri”, giunto quest’anno alla sua 3^ edizione: accogliere i visitatori nei meravigliosi borghi dell’Italia nascosta, la sera del 10 agosto, dal tramonto all’alba, e affidare a questi luoghi pieni di suggestione, fascino e atmosfera i propri desideri, scrivendoli e lasciandoli nei luoghi più magici che essi custodiscono: un pozzo, una fontana, un ponte o un giardino segreto.Dopo il successo della scorsa edizione, durante la quale sono stati migliaia i desideri espressi e depositati nei borghi, quest’anno si è pensato di proporre un tema - molto attuale e sentito - sul quale esprimere il proprio desiderio, ossia “Tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”. Tutti i desideri che saranno lasciati nel luogo identificato da ogni borgo saranno poi raccolti dal Comune, che dovrà nominare una giuria incaricata di selezionarne uno che concorrerà alla selezione finale. Una commissione nazionale voterà poi i primi tre desideri pervenuti da tutt’Italia, i cui autori saranno premiati con uno Smartbox per un weekend per due persone in uno dei Borghi più belli d’Italia.Ogni borgo organizzerà per la serata del 10 agosto iniziative ad hoc ed eventi per far scoprire tutta la bellezza del luogo e assaporare prodotti e specialità della tradizione. Musica, teatro, visite guidate, degustazioni e, nella Notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, tante iniziative per osservare il cielo.Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it