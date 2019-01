San Ferdinando di Puglia, Edoardo Stoppa minacciato in un allevamento abusivo

Un allevamento abusivo a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. È qui che Edoardo Stoppa ha indagato sulle condizioni terribili in cui versano gli animali detenuti in una struttura evidentemente non idonea alla crescita e alla cura degli animali.



Dopo molte ore arrivano le prime persone alle quali l'inviato di “Striscia la notizia” chiede come mai le povere bestie si trovino in questa situazione: gabbie strette, denutrizione e orecchie tagliate - pratica illegale nel nostro Paese. “Sì, li vendiamo a 400 euro i cuccioli” ammettono padre e figlio colti sul fatto.



Ma mentre Stoppa sta per andarsene ecco che arriva un parente dei due, molto meno amichevole, che puntualmente lo minaccia: “Vi consiglio di andarvene il più in fretta possibile. Vi fate male”. Le minacce aumentano: “Se hai dei figli, li perdi”. Dopo la denuncia della trasmissione arrivano i carabinieri forestali che pongono subito sotto sequestro la struttura salvando gli animali.