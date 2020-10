San Donà di Piave, bambina di due anni fugge di casa e viene trovata in strada: la mamma era ubriaca

Una bambina di due anni da sola di notte a un passo dalla carreggiata. E' la scena a cui hanno assistito gli automobilisti in via Garibaldi a San Donà di Piave (Venezia) nella tarda serata del 16 ottobre. Grazie ai vicini, che hanno riconosciuto la minore, i militari sono riusciti a risalire all'abitazione dei genitori, dove hanno trovato la madre ad un passo dal coma etilico , mentre il padre, operaio, era a lavoro.

La segnalazione - Una bambina di appena due anni è stata avvistata da alcuni passanti sul marciapiede di via Garibaldi a San Donà di Piave. I passanti, sconcertati dalla visione della piccola sola, senza il giubbotto a proteggerla dal freddo, si sono fermati per assisterla e per allertare i carabinieri.



La madre ubriaca - Giunti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno impiegato poco a capire da dove fosse fuggita la minore, grazie all'aiuto dei vicini che l'hanno subito riconosciuto.

Nell'abitazione dei genitori, era presente solo la giovane madre, che versava in uno stato vicino al coma etilico. Il padre, operaio, era invece uscito di casa per andare a lavoro. A quel punto, i carabinieri hanno accompagnato madre e figlia in ospedale.

Servizi sociali - I militari hanno segnalato l'accaduto agli uffici dedicati del Comune di San Donà di Piave e alla procura dei minori di Venezia. "Nei prossimi giorni, i nostri assistenti sociali capiranno cosa è necessario fare. Bisogna però che sia chiarito ogni aspetto, queste sono faccende delicate su cui è bene si esprimano gli specialisti", ha spiegato il sindaco Andrea Cereser.

Nel corso della prossima settimana, i servizi sociali cercheranno di chiarire la situazione familiare della piccola e se ci sono altri parenti in grado di accudirla nel caso in cui il padre dovesse essere giudicato non idoneo. Fondamentale, infatti, sarà capire se, quando l'uomo ha lasciato la casa, la moglie fosse già ubriaca.