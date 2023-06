San Carlo, è già battaglia tra i futuri eredi

La denuncia

A renderlo noto è il Corriere della Sera. La denuncia sarebbe stata presentata anche per "sequestro di persona" e "violenza privata". In particolare, secondo quanto denunciato, Susanna Vitaloni avrebbe "in custodia" suo padre, che versa in condizioni di salute precarie. Nei documenti si legge che l'uomo non sarebbe più in condizioni "leggere, scrivere, fare i conti", tuttavia continuerebbe a operare scelte per milioni di euro tra intestazioni di immobili in Sardegna e cessioni di quote societarie. Inoltre, avrebbe firmato atti notarili a vantaggio di Susanna, unica donna fra i quattro eredi. Francesco Vitaloni, che è assistito dall’avvocato Mario Marino, ha anche denunciato che gli verrebbe "impedito" di vedere il proprio genitore.