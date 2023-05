Gina Lollobrigida, l'inventario del patrimonio: restano poco più di 400mila euro

Cosa resta del patrimonio di Gina Lollobrigida? Sono 288 le pagine che elencano i beni dell'attrice scomparsa lo scorso 16 gennaio. Ma il valore totale di tutto quello registrato, esclusa la villa sull'Appia Antica al momento sotto sequestro, sarebbe di poco più di 400mila euro. A farlo sapere è l'inviata di "Pomeriggio Cinque" Giorgia Scaccia che, nella puntata del primo maggio, mostra l'inventario dei beni del patrimonio della Lollobrigida stilato dal notaio della famiglia.

Il patrimonio della Bersagliera - "Facendo i conti e considerati anche i debiti che aveva Gina Lollobrigida restano poco più di 400mila euro a fronte di un patrimonio che fino a dieci anni fa era milionario" dichiara in diretta la giornalista. Il patrimonio dell'attrice così come spiega Scaccia era "composto da beni mobili e immobili con case e proprietà, ma anche da liquidità. C'erano conti correnti in Italia e a Montecarlo, ma di questi ormai non c'è più traccia".

Ci sono tantissimi oggetti nell'inventario dei beni della Bersagliera, tra cui diversi gioielli ma non i famosi e preziosissimi gioielli dell'attrice. Sarebbero rimasti solo quelli il cui valore non supera i mille euro. Intanto Milko Skovic, il figlio di Lollobrigida, si chiede dove sia finito il grande patrimonio della madre, "un’eredità di circa dieci, quindici milioni di euro", conclude la giornalista.