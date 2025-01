Sambuca di Sicilia, famiglia compra casa a 3 euro e si trasferisce da Londra

Comprano una casa a pochi euro in provincia di Agrigento e si trasferiscono da Londra. Sono gli ultimi stranieri, in ordine di tempo, giunti nel piccolo borgo di Sambuca di Sicilia per firmare il preliminare della "Casa a 3 Euro" aggiudicata nel novembre scorso dopo i primi due bandi, avviati con la vendita delle Case a 1 euro, che hanno portato alla vendita di tutti gli immobili comunali messi all'asta in questi anni.