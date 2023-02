Saman, l'avvocato del fratello: "Teme di essere ucciso anche lui"

Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane e residente a Novellara, era sparita nella primavera del 2021. Per la sua scomparsa, sono indagati i genitori (il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan, mentre la madre risulta latitante), uno zio e due cugini (questi tre gli unici presenti in aula).

Anche il fidanzato di Saman ha subito stress e minacce

Il "forte stress" subito dalla vicenda e "le minacce subite, oggetto di altro procedimento penale, che arrivavano ad ogni sua uscita pubblica" sono due elementi su cui ha insistito anche il difensore del fidanzato di Saman Abbas, l'avvocato Claudio Falleti, per opporsi a una nuova testimonianza del suo assistito. Il ragazzo è stato infatti già sentito in incidente probatorio prima dell'inizio del processo. Ma i difensori degli imputati Danish Hasnain, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, zio e cugini di Saman, lo hanno inserito nelle loro liste dei testi su cui si deve esprimere la Corte d'assise. Ma "non essendoci ulteriori nuove circostanze", ha detto Falleti in aula, non è necessario chiamarlo a deporre.