Saman Abbas, la moglie dello zio accusa Shabbar: "Il responsabile è lui"

Cosa è emerso dall'autopsia sui resti di Saman Abbas? Dalle prime analisi effettuate sul corpo della giovane di origini pakistana scomparsa da Novellara la notte del 30 aprile 2021 e rinvenuto il 19 novembre scorso non sono risultati segni evidenti di strangolamento. Il medico legale Cristina Cattaneo ha però rilevato un lungo taglio orizzontale alla gola. La modalità di uccisione sarebbe un elemento di novità rispetto agli atti d'indagine compiuti nell'arco di un anno e mezzo fino al ritrovamento del cadavere dopo l'indicazione fornita dallo zio di Saman, Danish. A "Quarto Grado" interviene via messaggio la moglie che accusa il padre di Saman, Shabbar Abbas attualmente agli arresti in Pakistan: "Danish non voleva fare queste cose, il responsabile del piano è lui".

In studio a "Quarto Grado" l'avvocato Riziero Angeletti dell'Unità delle comunità islamiche in Italia, presente all'autopsia, commenta: "Momento terribile vedere Saman stesa sopra un tavolo di marmo in quelle condizioni. Non ci sono ancora le conclusioni ma i segni individuati sul corpo sembrano evidenti. Per più di un'ora la dottoressa Cattaneo si è soffermata su un aspetto particolare rinvenuto sul corpo di Saman".