Saman, dal giudice pakistano via libera all'estradizione del padre in Italia

"Shabbar rimanga a disposizione dell'Italia"

Esprimendo parere favorevole all'estradizione, il giudice ha rigettato l'ulteriore istanza di rilascio su cauzione che era stata avanzata dal legale dell'uomo. Il magistrato ha inoltre disposto che Shabbar rimanga a disposizione delle autorità italiane nel carcere di Adyala per il collegamento in videoconferenza con le udienze in corso in Italia, in attesa della decisione finale da parte del gabinetto del ministro sulla richiesta di estradizione formulata dall'Italia.