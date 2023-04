Saman, il fidanzato contro il padre della ragazza: "Shabbar è un uomo potente e pericoloso"

Il ragazzo della giovane di origini pakistane uccisa a Novellara viene intervistato a "Quarto Grado": "Ho paura per la mia famiglia in Pakistan"

"Quarto Grado" intervista il fidanzato di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da casa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a Novellara (RE). Il padre della ragazza, tramite il suo avvocato si è scagliato contro Saqib Ayub, accusandolo di essere uno dei responsabili della morte di sua figlia. "Se Shabbar è innocente, perché è scappato il giorno dopo la scomparsa di Saman? E perché non si presenta mai in aula, a Islamabad? Il suo processo è stato rinviato 15 volte".

"Il padre di Saman è un uomo potente e pericoloso. Ho paura per la mia famiglia in Pakistan. Non dimenticherà mai di vendicarsi, anche fra dieci anni. Le ultime sue minacce risalgono a gennaio 2022, mi ha chiamato e poi mi ha mandato un messaggio su Instagram" ha dichiarato il ragazzo chiedendo ai ministri italiani di aiutarlo a portare i suoi genitori in Italia. "A Saman piaceva la musica rap, la danza e la pallavolo. Voleva prendere la patente, essere libera. Sarà sempre nel mio cuore" ha concluso Saqib Ayub.