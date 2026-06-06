Ucciso durante una lite per la spazzatura: due fermati nel Napoletano

Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di venerdì a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi: il deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 33 anni e 27 anni e, secondo chi indaga, sarebbe stato il più giovane ad aprire il fuoco. L'arma utilizzata sarebbe una pistola calibro 9 con la matricola cancellata. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato l'arma, quattro proiettili inesplosi, tre bossoli, e i cellulari dei due uomini. La salma di Solimeno è stata sequestrata e i due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.