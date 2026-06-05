Omicidio nel Napoletano: si costituisce il presunto assassino

Secondo le prime ricostruzioni, i due, vicini di casa, avrebbero avuto una lite in un'area comune retrostante le abitazioni. Al culmine del diverbio la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco che le hanno reciso l'arteria femorale. La perdita di sangue è stata fatale per il 46enne e i soccorsi giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto che constatare il decesso di Solimeno.