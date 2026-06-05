Omicidio nel Napoletano: si costituisce il presunto assassino

L'uomo ricercato per l'omicidio a Boscotrecase (Napoli) di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei carabinieri. Sarà sentito dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento.
Secondo le prime ricostruzioni, i due, vicini di casa, avrebbero avuto una lite in un'area comune retrostante le abitazioni. Al culmine del diverbio la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco che le hanno reciso l'arteria femorale. La perdita di sangue è stata fatale per il 46enne e i soccorsi giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto che constatare il decesso di Solimeno.