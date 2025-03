Salta la lezione di educazione sessuale, il pornostar Max Felicitas: "Mi incateno davanti alla scuola"

Da tempo Felicitas collabora con le scuole spiegando ai ragazzi che il porno è finzione e che il sesso è altro e deve essere consapevole. L'Ufficio Scolastico Regionale aveva annullato l'evento dopo l'insurrezione dei Pro Vita. "Sono stato discriminato da associazioni di cui non conoscevo l'esistenza, associazioni integraliste", prosegue Felicitas. I ragazzi avevano inizialmente promosso un sit in di protesta poi rinviato a data da destinarsi in mancanza delle necessarie autorizzazioni. Felicitas ha rotto gli indugi e ha annunciato la sua presenza davanti all'istituto superiore.