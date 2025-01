Scuola, stop all'educazione sessuale: la Lega esulta, insorgono le opposizioni

"Soddisfatta" la Lega della risposta del ministro alla sua interrogazione la Lega. "È giusto - ha affermato Rossano Sasso in Aula - tranquillizzare le famiglie e dire chiaramente alle mamme e ai papà che ci stanno seguendo in questo istante che nella scuola italiana non ci sarà mai spazio per l'ideologia gender". Per il leghista "l'ideologia gender esiste, esiste quando docenti politicizzati e cosiddetti esperti esterni vorrebbero impartire lezioni di educazione sessuale a bambini di prima elementare. Come si può pensare di parlare di argomenti come il coito, il piacere sessuale, la masturbazione con bambini di cinque anni? La Lega ritiene che su temi delicati e con bambini di una certa età sia più giusto che siano i genitori a parlarne e non qualche esperto esterno, magari con qualche tessera arcobaleno in tasca".