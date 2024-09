Durex e il Comune di Milano lanciano un programma scolastico di educazione affettiva e sessuale

Partendo da un’importante risultanza emersa dall’Osservatorio, secondo il quale il 94% dei giovani italiani chiede l’educazione affettiva e sessuale a scuola, Durex ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con il Comune di Milano, che si prefigge di garantire un accesso sempre più esteso a interventi di educazione affettiva e sessuale per i giovani studenti. L’iniziativa, sviluppatasi nell’ambito del programma “A Luci Accese”, porterà il capoluogo meneghino a essere tra le prime città del Paese a prevedere una proposta di corsi in materia sessuale in ambito scolastico.