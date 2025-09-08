Caserta, 60 intossicati per un focolaio di salmonella dopo una festa di compleanno

Un grave episodio di intossicazione alimentare ha coinvolto una sessantina di persone, tra cui anche un bambino di 20 mesi, dopo una festa di compleanno in un ristorante nel Casertano. Una ventina di loro si è rivolta agli ospedali di Caserta, Marcianise e Aversa con sintomi compatibili con una salmonellosi. L'Asl locale è intervenuta immediatamente, avviando un'indagine igienico-sanitaria e disponendo la chiusura del ristorante coinvolto.