Cagliari, mangiano tonno in un risto-bar: 11 intossicati

Undici persone sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro di Cagliari. Avrebbero mangiato una pietanza preparata con tonno e nel giro di breve tempo si sono sentite male. Nausea, mal di stomaco per molti di loro, per altri, invece, una reazione allergica con rash cutaneo. Sul posto il 118 che ha trasportato al pronto soccorso dieci intossicati, mentre un'undicesima persona si è presentata in ospedale autonomamente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Le condizioni degli intossicati non sono comunque gravi.