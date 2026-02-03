Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 33 anni

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto rapinatore, armato di coltello, avrebbe fatto irruzione intorno alla mezzanotte nel negozio. Russo, commerciante conosciuto e stimato in città, stava facendo le ultime pulizie prima di tornare a casa: era solo nel locale e gli altri esercizi commerciali avevano già chiuso. Di fronte al tentativo di rapina, l'uomo avrebbe cercato di reagire e di allontanare l'aggressore, ma è stato colpito da diverse coltellate.