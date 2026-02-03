Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 33 anni
Il presunto responsabile si sarebbe barricato all'interno del negozio: gli agenti hanno dovuto sfondare la porta di vetro d'ingresso per bloccarlo
© Tgcom24
Un uomo di 61 anni, di nome Gaetano Russo, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera, intorno a mezzanotte, all'interno del suo esercizio commerciale a Sarno, in provincia di Salerno. Sembra che l'omicidio sia avvenuto nel corso di una rapina. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un 33enne con precedenti di polizia.
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, il presunto rapinatore, armato di coltello, avrebbe fatto irruzione intorno alla mezzanotte nel negozio. Russo, commerciante conosciuto e stimato in città, stava facendo le ultime pulizie prima di tornare a casa: era solo nel locale e gli altri esercizi commerciali avevano già chiuso. Di fronte al tentativo di rapina, l'uomo avrebbe cercato di reagire e di allontanare l'aggressore, ma è stato colpito da diverse coltellate.
Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno avvertito la polizia. I soccorsi, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Intanto, il presunto responsabile si sarebbe barricato all'interno del negozio: gli agenti hanno dovuto sfondare la porta di vetro d'ingresso per bloccarlo.