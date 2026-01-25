Salerno, 26enne tenta un furto in casa e viene ferito col machete
Sorpreso dal proprietario, è stato denunciato dopo una colluttazione
© IPA
Tenta d'introdursi in un'abitazione, ma viene sorpreso dal proprietario e ferito con un machete. È accaduto a Salerno, dove un 26enne di origine marocchina senza fissa dimora si è introdotto in una cantina di una casa, portando via generi alimentari. Dopo il primo furto, il giovane ha provato ad accedere a un appartamento per metterne in atto un altro, ma è stato sorpreso dal proprietario che, alla vista del ladro, si è lanciato in un inseguimento sfociato poi in una colluttazione.
Il 55enne, italiano, ha ferito lo straniero al petto con un machete, colpendolo di striscio. Anche il proprietario ha riportato qualche graffio al collo. Il ladro, soccorso dai sanitari del 118, è ora ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Il 26enne, immediatamente denunciato, aveva con sé oggetti di pelletteria e arnesi atti allo scasso. È stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire quanto accaduto.