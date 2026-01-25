Salerno, 26enne tenta un furto in casa e viene ferito col machete

Il 55enne, italiano, ha ferito lo straniero al petto con un machete, colpendolo di striscio. Anche il proprietario ha riportato qualche graffio al collo. Il ladro, soccorso dai sanitari del 118, è ora ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Il 26enne, immediatamente denunciato, aveva con sé oggetti di pelletteria e arnesi atti allo scasso. È stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire quanto accaduto.