Salerno, sorprende ladri in casa e spara: criminali in fuga, uno è stato trovato morto

È stato trovato morto il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, in provincia di Salerno. Il cadavere è stato individuato in una zona impervia di San Severino di Centola, al termine di due giorni di ricerche. L'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco e a sparare sarebbe stato il proprietario della casa, ora sotto indagine, che aveva sorpreso i criminali nella sua abitazione. Ferito anche un altro dei presunti ladri, ricoverato a Napoli. Un terzo uomo è ancora ricercato. Durante il colpo sarebbe stata rubata anche una pistola.