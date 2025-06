Milano, rapina in centro logistico: tir in fiamme e chiodi per bloccare strada

Nella notte un gruppo di ladri si è introdotto all'interno della sede del Logistic center di via Stazione Villamaggiore a Lacchiarella, in provincia di Milano. I malviventi, per guadagnarsi la fuga, hanno dato fuoco a 2 tir, 2 furgoni e 2 autovetture e cosparso la strada di chiodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuco con tre mezzi e 12 uomini: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono durate oltre 3 ore.