Salerno, il Fisco chiede l'Irpef arretrata a un bimbo di 7 anni...ma lui non era nemmeno nato

Cosa dicono i legali - L’importo richiesto ammonta a 449,81 euro, cifra che, oltre a risultare incompatibile con l’età del destinatario, sarebbe anche prescritta secondo la normativa vigente. I legali di un'associazione alla quale si è rivolta la famiglia del bimbo spiegano che un minore di sette anni non può in alcun modo essere considerato soggetto fiscalmente responsabile, né destinatario di un avviso di accertamento tributario. L’atto, dunque, appare privo di fondamento giuridico e destinato all’annullamento in sede di ricorso.I genitori hanno già annunciato l’intenzione di presentare formale opposizione, chiedendo chiarimenti e la cancellazione immediata della cartella.