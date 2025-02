Abita in una casa di 60mq, le arriva una bolletta da 2300 euro

"Mi hanno sostituito il contatore a novembre e da quel momento i consumi sono tornati in regola e nella norma", racconta la ragazza. E aggiunge: "Con il vecchio contatore, che poi è andato distrutto e di cui non ho più i dati, mi hanno fatto vedere che i consumi erano quelli richiesti dalla bolletta". Secondo i dati forniti, Martina avrebbe consumato più di 9000 kw tra novembre e dicembre 2024. A sottolineare la particolarità di questo caso è anche un rappresentante di ConfConsumatori che commenta: "È praticamente impossibile in un'abitazione consumare 9000kw in un mese. Dopo il nostro reclamo, il gestore ha fatto dietrofront e ha ammesso che il contatore non era funzionante, annullando la bolletta".