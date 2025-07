Accoltellata sette volte nel sonno dal marito, la donna sopravvissuta sui social: "Lotterò per i miei figli"

"Grazie di cuore a tutti, mi state inondando di messaggi di affetto e vicinanza. Non ci sono parole. Mi sembra solo un incubo: l'importante è che sono viva e fuori pericolo. Lotterò, come ho sempre fatto, per i miei figli". A scrivere dal letto di ospedale è la mamma di 34 anni accoltellata sette volte nel sonno, all'addome e alle spalle, dal marito a Cava de' Tirreni, Salerno, nella notte tra il 14 e il 15 luglio. In casa, al momento del ferimento e del successivo tentato suicidio dell'uomo, c'erano i figli minori della coppia, ora affidati a parenti.