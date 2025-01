È guarita Asia, commosse l'Italia e Mattarella le scrisse

Asia - la ragazzina di 14 anni malata di tumore, presa di mira dagli hater e alla quale scrisse il Presidente Mattarella: "Complimenti per la tua forza" - è guarita. "I'm cancer free", ha scritto su Instagram e ha detto a "Le Iene" che l'hanno intervistata. La vicenda della ragazzina di Sala Consilina, in provincia di Salerno, venne alla ribalta a maggio, quando le storie social di Asia, che si mostrava con il sorriso tra un ciclo di chemio e l'altro, commossero il Presidente della Repubblica. "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella", scrisse su Instagram a commento di un video postato dall'ospedale in cui la bambina suona il piano. Un messaggio che ha inorgoglito la piccola e l'ha resa ancora più determinata a sconfiggere la malattia: "Al Presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno", rispose Rossana, la mamma.