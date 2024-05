Salerno, 14enne racconta la battaglia contro il cancro e viene bullizzata sul web | Mattarella la incoraggia: "Complimenti per la tua forza"

Tuttavia, nelle ultime settimane, oltre alla malattia, si è trovata a dover affrontare anche una brutta vicenda di bullismo sui social. La ragazza ha trovato la forza di rispondere agli hater e la sua storia è diventata virale. Tanto che, su Instagram, le è arrivato un incoraggiamento da un utente speciale: il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, tramite il profilo del Quirinale, ha commentato un video in cui Asia suona il pianoforte pubblicato dalla Fondazione Santobono - Pausilipon, scrivendo: "Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella".

Una ragazza di 14 anni, Asia , di Sala Consilina, in provincia di Salerno , da tempo combatte contro un tumore ed è in cura presso il reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale Santobono - Pausillipon di Napoli .

Il bullismo sui social Nel corso dei cicli chemioterapici, Asia trascorre molto tempo sui social postando spesso sue foto. Tutto ciò ha scatenato la reazione di diversi hater. "Sta pelata", "Non ti odio, però lo sai che le persone sono tue amiche solo per il cancro", sono alcuni dei commenti ricevuti dalla ragazza.

In un primo momento, Asia è caduta nello sconforto, ma poi non si è persa d'animo reagendo a questa situazione e continuando a postare messaggi sui social. Anzi, ha trovato la forza di rispondere agli hater con frasi del tipo: "Scusatemi se sto facendo la chemioterapia per un tumore che non ho scelto di avere".

Tgcom24

In questa storia di bullismo, la 14enne è stata aiutata dai suoi genitori, dai nonni, dai medici che la curano e dai tanti volontari che si recano quotidianamente nel reparto oncologico pediatrico del nosocomio napoletano. La storia di Asia ha colpito anche il presidente della Repubblica, che, tramite Instagram, ha voluto farle sentire la sua vicinanza.