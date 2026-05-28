Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente. E sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un "rito di purificazione" chiesto dallo stesso minore che "riteneva di essere posseduto dal demonio".