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Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente. E sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un "rito di purificazione" chiesto dallo stesso minore che "riteneva di essere posseduto dal demonio".
Il racconto del ragazzino e la denuncia
Le indagini sarebbero scaturite dalla denuncia della madre della presunta vittima. Secondo quanto raccontato al ragazzino alla donna, sarebbero stati tre gli episodi di molestie nel confessionale nello spazio di pochi mesi, da novembre a maggio scorso. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della polizia su disposizione del gip di Lecce, Francesco Valente, dietro la richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.