Abusi su una bimba, il sacerdote al gip: sono pentito, chiedo scusa alla famiglia

Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha sostanzialmente confermato le accuse a suo carico in una breve dichiarazione spontanea l'ex parroco di Trentola Ducenta (Caserta), don Michele Mottola, arrestato per molestie sessuali ai danni di una bimba di 12 anni. "Sono pentito di quello che ho fatto, chiedo scusa alla famiglia della ragazzina", ha detto. Don Michele era stato sospeso dal servizio a maggio, quando era venuta alla luce la vicenda.